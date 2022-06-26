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Kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerini su bastı

İhlas Haber Ajansı - Murat Sulucak - Güncel
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Kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerini su bastı Zonguldak'ta kuvvetli yağışta dereler taştı.

Kuvvetli yağış sonrası yollar göle döndü, iş yerini su bastı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kuvvetli yağışta dereler taştı. Bir iş yerini ise su bastı. Esnaf eline aldığı kovayla işyerine giren suları temizlemeye çalıştı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe ilçesi Dursunlar Köyü'nde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte yol nehre dönüştü. Her gün araçların geçtiği yol adeta dereye dönüştü. Sularla birlikte taş parçaları da yolda sürüklendi. Sular bir süre sonra çekildi. Köydeki ulaşımı etkileyen yağmur bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Perşembe beldesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle caddeyi basan su bir berber dükkanındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. İşyerini basan su nedeniyle eline kovayı alan esnaf suları temizlemeye çalıştı. O anları da cep telefonuyla görüntüledi. Yaşadıklarını anlatan esnaf Serkan Zambak, "Her seferinde dükkanımı sel basıyor. Yetkilileri kaç defa uyardığım halde ilgilenen olmadı. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyorum. Dükkanım berbat halde. Gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Güncel

Zonguldak Çaycuma su Güncel Haberler

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