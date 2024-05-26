Konya'nın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Konya'nın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Konya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.