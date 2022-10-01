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Kocaeli haber! Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli haber! Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Güzeller Mahallesi 904 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.???????

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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