Kocaeli haber! Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kocaeli haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Güzeller Mahallesi 904 Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, çatıda hasar meydana geldi.??????? Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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