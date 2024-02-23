Kocaeli'de Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği belirlenen şüpheli, Körfez ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.