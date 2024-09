Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kırşehir'de 37. Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreni düzenlendi.

Kutlamaların açılışında jandarma atlı birlikleri, belediye mehter takımı, esnaf iş kolları tanıtımı mobil aracı ve motorlu birlikler konvoyu ile esnaf, Cacabey Meydanı'ndan Ahi Evran Külliyesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ahi Evran Veli'nin türbesinin ziyaret edildiği etkinlikte, 40 hatimin duasının ardından Ahi Evran Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir'de ve diğer illerdeki esnafın Ahilik Haftasını kutladı.

Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktardıklarını vurgulayan Gürcan, Ahilik felsefesinin temelleri arasında yer alan, hak ve hukuka riayet etme, tüketicinin güven ve memnuniyetini gözetme gibi hususlarda çaba sarf eden işletmelere bakanlıkça "Ahi Esnaf Beratı" sunulduğunu hatırlattı.

Ahiliğin özünde adalet, merhamet, liyakat, çalışmak, helal kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için çalışma anlayışı bulunduğunu vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Ahi Evran-ı Veli, Ahilik teşkilatını şöyle tarif etmiştir, 'Ahilik, bir insan bilimidir. Ahi, her şeyde, her ortamda ve her çağda, denge ve düzen tutturandır. Ahi, dağıtan değil toparlayandır, yıkan değil yapandır. Ahi, ülke ve ülkelerin varlığına karlılık, mutluluk sağlayandır.' Kardeşlik, cömertlik anlamlarına karşılık gelen Ahiliğin temeli yardımlaşmaya, milli birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmaktadır. Ahilik, devletine, medeniyetine sahip çıkmaktır. Milli ve manevi değerleri yaşatmaktır. Ahilik, milli birliğe sahip çıkarak sancağı elden ele taşımaktır. Dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemlerde bizim en büyük güvencemiz bu birlik ve dayanışma ruhudur. İnanıyorum ki bu ruh, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizi yönetenlerin, bizlerin ve sizlerin çabalarıyla ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kırşehir'in, fikirleri ve eserleri ile Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasına önemli katkılarda bulunan Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere önemli şahsiyetler yetiştirdiğini anımsattı.

Buhara, "Kırşehir, Ahilik teşkilatımızın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin yurdu ve Ahiliğin başkentidir. Ahilik, merkezinde insan olan, dürüstlüğün, dostluğun, vefanın, hoşgörünün, cömertliğin, tevazunun, yardımlaşma ve dayanışmanın, kısaca insanca yaşamanın kısa tanımıdır. Ahilik mefhumu hayatın her alanında kendini gösteren, bizi biz yapan ve toplumun bütününü kucaklayan bir kaideler bütünüdür." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de açılış programında konuşma yaptı.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in de katıldığı programda, protokol üyeleri ve esnaf, Ahi Evran Camii önünde fotoğraf çektirdi.

Ahi pilavı ikram edildi

Törenin ardından Kırşehir Ahilik Müzesi önünde, protokol üyelerince vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edildi.

37. Ahilik Haftası kutlamaları, 29 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.