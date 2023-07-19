Kayseri'deki terör saldırısında sanıklara ağır cezalar verildi

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dün görülen karar duruşmasında yargılanan sanıklara ceza yağdı. Yargılamanın sonucu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Teröristlerin aldığı cezalar bir askerimizin kanına değmez" dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanıklara ceza yağdı. Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.'ye; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.

Geçmişte görülen duruşmaları yakından takip eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, verilen cezalar hakkında açıklama yaptı. Söyleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "2016 yılının Aralık ayında hain teröristler tarafından 1. Tugay Komutanlığı'mızın emrinde olan askerlerimize hain bir tuzak kuruldu. 15 tane askerimiz şehit oldu. 54 kahraman yiğidimiz de yaralandı. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Zor bir süreçten geçtik. 2016 yılında bu güne kadar mahkeme devam etmekteydi. Bir kısmına ceza verilmişti. Daha sonra olayla bağlantısı olan terör örgütü üyeleri yakalanarak, Türk adaleti huzurunda mahkemeleri yapıldı. Dün itibari ile de terör örgütü üyelerine cezaları verildi. 4 terör örgütü sanığına 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez de 20 yıl ceza verildi. Diğer örgüt üyelerine de ceza verildi. Bu cezalar bizim acılarımızı, yaralarımızı hafifletmiyor. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, Türk Ceza Kanunu'nda İdamın tekrardan getirilmesini istiyorduk. Vatanımızın birlik ve beraberliğine kast eden, askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı şehit eden bütün teröristlerin idam edilmesini istiyorduk. Biz ömrümüz boyunca terör örgütünün açmış olduğu yaraların acısını çekiyoruz. Onlarında müebbet hapis cezası alarak, ceza evlerinde devletimiz tarafından beslenmesini istemiyoruz. Onların hak ettiği yer dar ağacıdır. Teröristlerin almış olduğu müebbet cezalar bir askerimizin kanına, bir gazimizin kaybettiği uzvuna değmez" şeklinde konuştu. - KAYSERİ