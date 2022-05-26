Katar'daki İç Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Bugün Sona Eriyor - Haberler

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Katar'daki İç Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Bugün Sona Eriyor

Xinhua - Güncel
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Katar'daki İç Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Bugün Sona Eriyor

DOHA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'daki uluslararası iç güvenlik ve sivil savunma fuarı Milipol Qatar 2022'yi ziyaret eden insanlar, 25 Mayıs 2022. Salı günü başlayan ve bugün sona erecek olan fuarda 220'den fazla katılımcı yer aldı.

DOHA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'daki uluslararası iç güvenlik ve sivil savunma fuarı Milipol Qatar 2022'yi ziyaret eden insanlar, 25 Mayıs 2022. Salı günü başlayan ve bugün sona erecek olan fuarda 220'den fazla katılımcı yer aldı. (Fotoğraf: Yangyuanyong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mayıs, Katar, Salı, Güncel, Haberler

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