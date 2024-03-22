Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre Yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.