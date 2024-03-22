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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Ankara yolunun 3-6. kilometrelerindeki Kozluk Kavşağı mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle ulaşıma Aydın-Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı bağlantı yolu 1-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Niğde istikametlerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre Yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 61. kilometresinde deniz tahribatı dolayısıyla bölünmüş yolun Tirebolu-Espiye istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 2-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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