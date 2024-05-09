Yavuz Ağıralioğlu hakkında araştırmalar artıyor. Ağıralioğlu'nun nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR? Yavuz Ağıralioğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1995-1997 yılları arasında Nizâm-ı Âlem Ocakları'nın Genel Başkanlığını üstlendi. Siyasi faaliyetlerine aktif olarak devam etti ve 2002 seçimlerinde Trabzon'dan milletvekili adayı oldu. Temmuz 2003'teki kurultayda, Büyük Birlik Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi ve kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Yavuz Ağıralioğlu, Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katıldı ve aynı yılın genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a kadar İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi.

2019-2020 yılları arasında İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yaptı ve 2020-2022 yılları arasında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevini üstlendi.

Ancak, 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etti.

Özel hayatına gelince, Yavuz Ağıralioğlu, Bilge Ağıralioğlu ile evlidir ve Ağahan Giray, Fatma Ahsen ve Elif Rüveyda isimlerinde üç çocuğu vardır.