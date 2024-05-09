CANLI DOLAR KURU! #128181 9 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar 32,2176'dan satılıyor

EURO KAÇ TL?

Euro 34,6410'dan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,2797'den satılıyor.

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