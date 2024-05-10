Japonya Savunma Bakanı, anti-dron kapasitesini güçlendireceklerini açıkladı

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, askeri limanda Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) gemisinin, bir dron tarafından çekildiği tahmin edilen görüntüleriyle ilgili olarak, anti-dron kapasitesini güçlendireceklerini bildirdi.

Bakan Kihara, başkent Tokyo'nun güneyindeki Yokosuka üssünde demirli MSDF'ye ait Izumo destroyerinin dron tarafından izinsiz olarak çekildiği tahmin edilen ve güvertesinin yukarıdan net bir şekilde görüldüğü görüntülere değindi.

Kihara "Konuyu ciddiye alıyoruz. İnsansız hava araçlarının tespit edilmesinin zorlaşması olasılığı nedeniyle üssün tam kapsamlı güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Bakan Kihara, üs etrafında anti-dron kapasitelerinin güçlendirileceğini söyledi.

Bu arada Japonya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan videonun, askeri gemi üzerinde izinsiz uçan bir dron tarafından çekilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, gemi numarasının güvertede görünme şeklinde, askeri ekipman düzeninde, gölge ve dalgaların hareketinde "yapmacık hiçbir kısmın olmaması nedeniyle görüntülerin "sahte" olmadığında karar kılındığı belirtildi.

"Dikkat çekmek" için Çin sosyal medyasında paylaşmış

Dronun sahibi olduğunu bildiren kişi, Japon resmi Kyodo ajansına verdiği çevrim içi röportajda, cihazı kullanırken yakalanmadığını dile getirdi.

Söz konusu kişi, görüntülerin çekim zamanını ve dronun kalkış ile iniş yerini açıklamadı.

İsmi açıklanmayan kişi, kamuoyunda bir süredir söz konusu "görüntülerin yapay zeka ürünü olabileceği" ihtimaline karşı çıkarak sosyal medyaya gönderilen tüm görüntüleri kendisinin çektiğini belirtti.

Çekim sonrası Japonya'dan ayrıldığını ve şu an Çin'de olduğunu söyleyen kişi, eylemin yasa dışı olduğunun bilincinde olduğunu kabul ederek, "oldukça riskli" şeklinde nitelediği eylemi tekrarlamayacağını vurguladı.

Dronun sahibi, Japon gemisinin görüntülerini "dikkat çekmek" için Çin sosyal medyasında paylaşmasına yönelik ise "Uluslararası çatışmayı kışkırtma niyetim yok. Sadece eğlence için yaptım" ifadesini kullandı.

Mart ayında Çin'de yayımlanmıştı

Video, mart ayında önce Çin'de "bilibili" video paylaşım sitesinde, daha sonra ise X platformunda yayımlanmıştı.

Uzun bir süre "sahte" olarak nitelendirilen videonun, yapay zeka tarafından üretilmiş olabileceği bildirilmişti.

Japonya'da yasalar dronların, önemli tesislerin ve çevrelerindeki alanların üzerinde yetkililerin izni olmadan uçmasını yasaklıyor.

Uçuş yasağına tabi tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi, Meclis binası, yabancı diplomatik misyonlar, havaalanları, nükleer enerji santralleri ve savunma tesisleri yer alıyor.