Japonya Başbakanı Kişida, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Sudan'daki durumu görüştü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Sudan'da kötüleşen insani durumu ele aldı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika turu kapsamında Mısır'da bulunan Kişida, Ebu Gayt ile Kahire'de bir araya geldi.

Sudan'da kötüye giden insani durumun değerlendirildiği görüşmede, Japonya Başbakanı ülkesinin Sudan'da şiddetin durdurulmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

Genel Sekreter Ebu Gayt da Japonya'nın Filistin davasına verdiği destek ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımlar için teşekkürlerini sundu.

Görüşmede ayrıca, 3. Arap-Japon Siyasi Diyaloğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın eylül ayında Arap Birliği Genel Sekreterlik merkezinde yapılması kararlaştırıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Başbakan Kişida'nın göreve gelmesi sonrası çıktığı ilk Afrika turunda Mısır, Gana, Kenya ve Mozambik'i ziyaret edeceğini duyurmuştu.