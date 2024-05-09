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Jandarma Genel Komutanı Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da Valilik, Adliye ve askeri birlikleri ziyaret etti. Çetin, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla fotoğraf çekindi ve çocuklara hediyeler verdi. Ziyaretlerine Vali, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı da eşlik etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

Çankırı Valiliğini ziyaret eden Çetin, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çetin, Taşolar ile makamında bir süre görüştü.

Daha sonra Çankırı Adliyesi'ne geçen Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener'i ziyaret etti.

Kent merkezinde Şehit Tevfik Pehlivan Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Çetin, vatandaşlarla fotoğraf çekindi, çocuklara hediyeler verdi.

Ardından 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giden Çetin, Tuğgeneral Salih Büyük ile görüşmesinin ardından kentten ayrıldı.

Orgeneral Çetin'e esnaf ziyaretinde Vali Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Ener, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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