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İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 41 bin 909'a yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarının birinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, can kaybının 41 bin 909'a yükseldiği, 97 bin 303 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık sektörü ciddi şekilde zarar gördü, temel sağlık hizmetlerine erişim kısıtlandı.

- İsrail'in saldırılarının birinci yılında 41 bin 909 can kaybı

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların birinci yılında can kaybı 41 bin 909'a yükselirken 97 bin 303 sivil de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarında bir yıl geride kaldı. İsrail'in her geçen gün şiddetini ve alanını genişlettiği saldırıların nedeniyle on binlerce sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. Milyonlarca Filistinlinin evlerinden edildiği saldırılarda çocuklar eğitimlerine devam edemeyip hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı. Sivillerin evlerini çeşitli bahanelerle hedef alan İsrail, yerleşim alanlarının yanı sıra hastaneleri, sağlık merkezlerini, okulları, ambulansları ve kampları da vurdu. İsrail'in saldırılarının üzerinden bir yıl geçerken Filistin Sağlık Bakanlığı düzenlediği basın toplantısı ile son bilgileri paylaştı.

Bir yılda 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 909'a yükselirken 97 bin 303 sivil de yaralandı. 312 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 4'ü İsrail hapishanelerinde olmak üzere 986 sağlık personelinin İsrail tarafından tutuklandığı aktarıldı. İsrail saldırılarında sağlık kurumlarının yüzde 65'inin hedef alındığı belirtilirken geriye kalan sağlık kurumlarının kapasitesinden fazla dolulukla hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

İsrail saldırılarında altyapı ve kanalizasyon ağlarının da tahrip edilmesi sonucu güvenli içme suyu sağlanamadı; hepatit, çocuk felci ve cilt hastalıklarının yanı sıra salgın hastalıklar yayıldı. Sağlık sektörünün sistematik olarak hedef alınması sonucu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli temel sağlık hizmetlerine erişemiyor. En az 50 bin hamile ise doğum hizmetinden mahrum kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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