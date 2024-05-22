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İBB Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin Temeli Atıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Çınar Mahallesi'nde yapılacak olan sosyal merkezin temeli atıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yatırımlar ve icraatlar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Proje kapsamında Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Yuvamız İstanbul, İBB Kadın ve otopark yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezi'nin temeli atıldı.

Temel atma programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yatırımlar ve icraatlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, vatandaşları daha iyi hizmetlerle buluşturmak için her konuda adım atmayı sürdürdüklerini belirterek, "Burada tek amacımız, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu amaçla, çok yönlü belediyeciliği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Her konuda bir ihtiyacı, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var." dedi.

Temeli atılan sosyal merkez projesiyle ilgili bilgiler veren İmamoğlu, "Yaklaşık 280 milyon liralık bütçesi olan bu projemizde; Alzheimer Gündüz Yaşam Evi, Yuvamız İstanbul, İBB Kadın ve otoparkımız olacak. Alzheimerin, dönemin önemli bir problemi olduğunu biliyoruz. Burada destek alan hastalarımızı ve yakınlarımızı, nitelikli insanlarla, hekimlerle, uzmanlarla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekilerin butona basmasıyla temele ilk harç döküldü.

Kaynak: AA / Güncel

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