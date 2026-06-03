İbb Davası'nda 44. Gün... Tutuklu İş İnsanı Hüseyin Köksal: "Bu Dosyada Yargılanmamın Sebebi Ekrem İmamoğlu ile Olan Dostluğumdur"

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 44'üncü gününde savunma yapan iş insanı Hüseyin Köksal, dosyada yargılanmasının temel nedeninin Ekrem İmamoğlu ile yıllara dayanan dostluğu olduğunu savundu. Mal varlığına el konulduğunu, 15 aydır tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Köksal, şirketlerine yaptığı yatırımları anlatarak, "İlişki kurmak suç sayılıyor. Ne örgüt biliyorum ne de suç işledim" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor. Bugün duruşmada tutuklu sanıklardan iş insanı Hüseyin Köksal, savunmasını yaptı.

"ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİR TİCARET AİLESİNİN TEMSİLCİSİYİM"

Savunmasına hayat hikayesini anlatarak başlayan Köksal, 1978 yılında Trabzon'da doğduğunu, 1965'ten bu yana ticaret yapan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu söyledi. 1995 yılında kurulan aile şirketi Karsal Örme'de üretimden yönetime kadar her kademede görev yaptığını belirten Köksal, 2016 yılında babasının vefatının ardından şirketin yönetimini devraldığını ifade etti.

Tekstil dışında, araç kiralama, inşaat, yayıncılık, medya ve reklamcılık gibi sektörlerde de yatırımlar yaptığını belirten Köksal, "Hayatımı çalışmaya, aileme ve dostluklarıma adadım. Doğru yaşamaya çalıştım" diye konuştu.

Dosyada yer alan kişilerin büyük bölümünü tanımadığını söyleyen Köksal, Ekrem İmamoğlu ile Trabzon'dan gelen uzun yıllara dayanan bir aile dostlukları bulunduğunu ifade etti. Köksal, "Dedelerimiz, babalarımız, çocuklarımız birbirini tanır. Kendisini siyasi kimliğiyle değil, insani yönüyle tanırım. Dostumdur, abimdir. Bu dosyada yargılanmamın asıl sebebinin de Ekrem İmamoğlu ile olan dostluğum olduğunun farkındayım" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Köksal'ın kuzeni olduğunu belirten Köksal, "Bu dosyadaki çoğu kişi Ahmet'i tanımaz bile. Çok iyi bir avukattır. Sadece birlikte çalıştığımız ve bana yardımcı olduğu için 15 aydır tutuklu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"15 AYDIR GÜNEŞ IŞIĞI GÖRMEYEN BİR HÜCREDE TUTULUYORUM"

Tutukluluk sürecini anlatan Köksal, 6 Mart 2025'te tüm mal varlığına el konulduğunu, 19 Mart'ta gözaltına alındığını ve 23 Mart'ta tutuklandığını söyledi. İlk olarak rüşvet verme suçlamasıyla tutuklandığını ancak iddianamede bu suçlamanın yer almadığını belirten Köksal, "15 aydır güneş ışığı dahi görmediğim tek kişilik hücrede tutuluyorum. Tutuklanırken kuvvetli şüphe denilen suçlama iddianamede yok. Bunun hukuki bir açıklamasını bulamıyorum" diye konuştu.

Hüseyin Köksal, hesaplarına bloke konulduğunda kaçma ya da mal kaçırma yoluna gitmediğini, önceliğinin çalışanları olduğunu belirterek, "25 yılı aşkın süredir benimle çalışan insanlar var. Şirketlerin mali imkanları ölçüsünde çalışan maaşlarını, piyasa borçlarını ve banka kredilerini ödemeye devam ettim" dedi.

"HAKKIMDAKİ HABERLERİN ÇOĞU İDDİANAMEYE BİLE GİRMEDİ"

Soruşturma sürecinde hakkında yürütülen yayınlara tepki gösteren Köksal, dosyadaki evrakların çarpıtılarak basına servis edildiğini ileri sürdü.

MASAK raporlarının yanlış yansıtıldığını savunan Köksal, İBB'den şirketlerime para aktarıldığının söylendiğini de belirterek, "Oysa biz kamuya ödeme yapan tarafız. İBB'den ya da iştiraklerinden şahsıma veya şirketlerime gelen tek kuruş yoktur" savunmasını yaptı.

"ÖZEL JETLE PARA TAŞIDIĞIM İDDİALARI YALAN"

Hakkında özel jetle yurt dışına para taşıdığı yönünde haberler yapıldığını belirten Köksal, bu iddiaları da "Hayatım boyunca yurt dışına özel jetle çıkmadım. Sadece tarifeli uçaklarla seyahat ettim. Uçuş kayıtlarım ortadadır" diyerek reddetti. Hüseyin Köksal, bu haberlerin kendisine psikolojik baskı oluşturduğunu savundu.

"ETKİN PİŞMANLIK HABERLERİ GURURUMA DOKUNDU"

Cezaevinde televizyon izlerken etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiğine ilişkin altyazılar gördüğünü de anlatan Köksal, "Hayatım boyunca onurumu ve gururumu korumak için yaşadım. Suç işlemişim ve itiraf etmişim gibi gösterilmek gururuma dokundu" dedi.

Reklam sektörüne giriş sürecini de anlatan Köksal, 2019 yılında farklı sektörlerde yatırım fırsatlarını araştırdığını, reklam ve medya alanına yatırım yapmaya karar verdiğini kaydetti. Murat Kapki ile üniversite yıllarından beri tanıştığını belirten Köksal, "Sektöre girmemde onun bilgi ve tecrübesinin etkisi oldu. Finansmanı benim sağlayacağım, sektörel bilgi katkısını ise Murat Kapki'nin sunacağı bir ortaklık modeli kurduk" ifadelerini kullandı.

BVA Reklam'daki hisselerinin ilk aşamada Ahmet Köksal'ın üzerinde görünmesinin nedenini de açıklayan Köksal, o dönemde aile şirketi Karsal Örme'nin işleriyle yoğun şekilde ilgilendiğini ifade ederek, "Şirket yönetimiyle ilgilenebilecek, güvendiğim birine ihtiyacım vardı. Ahmet benim kardeşim gibidir. Hisselerin onun üzerinde görünmesinin nedeni budur. Şirketlere yaptığım yatırımlar da verdiğim şahsi kefaletler de açıktır" diye konuştu.

"URBAN MEDYA'YA MİLYONLARCA DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLADIM"

2021 yılının sonunda Urban Medya'ya yatırım yaptığını anlatan Köksal, şirketin ciddi mali sıkıntılar içinde olduğunu gördüğünü, şirkete yaklaşık 3 milyon dolar finansman ve 3,5 milyon dolar yatırım desteği sağladığını belirten Köksal, "Bu yatırım için şahsi kefalet verdim, şahsi gayrimenkulümü ipotek ettirdim. Urban Medya'daki hisseler de yine iş yoğunluğum nedeniyle bir süre Ahmet Köksal'ın üzerinde kaldı" ifadelerini kullandı.

BVA ve Urban Medya şirketlerinin günlük işleyişinde aktif rol almadığını, daha çok finansal tabloları takip ettiğini aktaran Köksal, "Ben bir iş insanıyım. Bir şirkete yatırım yaparım, profesyonel ekip kurulmasını isterim. Şirketlerin kurumsal yapısı vardır; üretim, satış ve ihale gibi konularla ayrı departmanlar ilgilenir" dedi.

İş insanı Hüseyin Köksal, Urban Medya'yı devraldığı dönemde şirketin mali sıkıntı yaşadığını, şirketin ihale yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığını ve bu nedenle yatırım yaptığını anlatarak, "Yatırım yaptığımda şirketin ilk önceliği mevcut ihale yükümlülüklerini şartnameye uygun şekilde yerine getirmekti. Yaptığımız yatırımlarla şirketin finansal tablosu düzelmeye başladı" diye konuştu.

BVA ve Urban Medya'daki hisselerin başlangıçta kuzeni Ahmet Köksal'ın üzerinde görünmesinin nedeninin, iş yoğunluğu olduğunu söyleyen Köksal, "Eğer bir şeyleri saklamak isteseydim yatırımları kendi adıma yapmaz, şahsi kefalet vermezdim. Hisseleri de daha sonra üzerime almazdım" ifadesini verdi.

"TARAFI OLMADIĞIM İHALEYE NASIL FESAT KARIŞTIRABİLİRİM?"

İddianamedeki temel suçlamanın, "İBB'nin düzenlediği ve Kültür AŞ ya da Medya AŞ'nin kazandığı ana ihalelere ilişkin" olduğunu belirten Köksal, şirketlerinin bu ihalelerin tarafı olmadığını savundu. Köksal, "Ben tarafı olmadığım bir ihaleye nasıl fesat karıştırabilirim bilmiyorum. Nerede, ne zaman, nasıl bir organizasyon yaptığım hususunda net bir tespit yok. Sadece iftiracı beyanları var" ifadelerini kullandı.

"MADO'DA, KARSAL ÖRME'DE, ZORLU'DA GİZLİ TOPLANTI YAPMADIM"

"Beylikdüzü Mado, Karsal Örme, Zorlu Center ve Kültür AŞ binasında gizli toplantılar yaptığı" yönündeki iddiaları reddeden Köksal, baz kayıtlarının bu iddiaları doğrulamadığını belirterek, "Beylikdüzü Mado'nun yerini dahi bilmiyorum. Dosyada iki kilometrelik baz taraması yapılmış, bir kere bile ortak baz kaydım yok. Karsal Örme'de geceleri toplantı yapıldığı iddia ediliyor; gece saatlerinde benim bile şirketimde baz kaydım yok" dedi."

İddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen Köksal, "Beyanlar öyle bir durumda ki haftada herhalde on gün, on farklı noktada toplantı yapıyorum. Takvime sığmıyor bu toplantılar" diye konuştu.

"ZORLU CENTER'DA MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI İLE TOPLANTI YAPMADIM"

Zorlu Center'daki çalışma ofisine ilişkin iddialara da yanıt veren Köksal, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Ahmet Köksal ile burada toplantı yapmadığını söyleyerek, "Çalışma ofisimin bulunduğu Zorlu Center'dan 300 metre çaplı baz kaydı alınmış. Bu kadar yoğun bir bölgede bile bahsedilen kişilerle yalnızca 4 kez baz çakışması var. Ahmet hiç yok. Haftada birkaç gün toplantı yapıyor olsaydık baz kayıtları farklı çıkardı" dedi.

"KÜLTÜR AŞ BİNASININ YERİNİ BİLE BİLMİYORUM"

Kültür AŞ binasında ihale pazarlığı yaptığı iddiasını da reddeden Köksal, "Kültür AŞ'de tek bir baz kaydım yok. Kültür AŞ binasının yerini bilmiyorum. Serdal Taşkın da beni orada hiç görmediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"TELEPATİ YOLUYLA MI ORGANİZASYON YAPTIM?"

Savcılığın gizli toplantı iddialarına dayandığını ancak baz kayıtlarının bu iddiaları desteklemediğini belirten Köksal, "Peki ben bu organizasyonları nasıl yaptım? Telepati yoluyla mı organizasyon yaptım?" diye sordu.

"ŞİRKETLERİM SADECE İBB İLE ÇALIŞMIYORDU"

Şirketlerinin yalnızca İBB ve iştirakleriyle iş yaptığı yönünde algı oluşturulduğunu belirten Köksal, BVA ve Urban Medya'nın farklı kamu kurumlarıyla da çalıştığını söyledi. Köksal, "BVA, Zeytinburnu Belediyesi'nin ihalesini kazandı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü reklam alanlarını kiraladık. O zaman bu kurumlarla da mı organizasyon yaptım?" dedi.

"MECLİS KARARI VERİLDİĞİNDE REKLAM ŞİRKETİM YOKTU"

Hüseyin Köksal, iddianamedeki 61'inci eylemde yer alan ana ihaleye ilişkin İBB Meclis kararının 14 Aralık 2018'de alındığını hatırlatarak, o tarihte reklam sektöründe faaliyet gösteren şirketi bulunmadığını söyledi. Köksal, "Henüz şirketim dahi yokken ileride yapılacağı iddia edilen alt kiralama için ana ihalenin organizasyonunda nasıl yer almış olabilirim?" sorusunu yöneltti.

"KAMUYA DEĞERLİ REKLAM ALANLARI KAZANDIRDIK"

Kazandıkları ihalelerde hazır reklam alanı kiralamadıklarını, çoğunlukla boş alanları reklam mecrasına dönüştürdüklerini anlatan Köksal, bu alanlar için ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, "Sıfırdan reklam üniteleri ürettik. Bunların mülkiyeti bize değil, kamuya aittir. İstanbul'a çok değerli reklam alanları kazandırdık. Dosyadaki hiçbir raporda bu reklam ünitelerinin güncel değeri hesaplanmamıştır" ifadesini kullandı.

"HÜSEYİN SEÇKİN İLE HÜSEYİN KÖKSAL FARKLI KİŞİLERDİR"

Urban Medya'ya ilişkin suçlamalarda isim karışıklığı yapıldığını savunan Köksal, şirketin 2022'ye kadar Hüseyin Seçkin'e ait olduğunu ifade ederek, "2020 yılındaki bir ihale nedeniyle cezalandırılmam isteniyor. O tarihte Urban Medya ile hiçbir ilgim yoktu. Hüseyin Seçkin ile ben, Hüseyin Köksal, farklı kişileriz" dedi.

"TÜM FAALİYETLER TİCARİDİR, USULSÜZLÜK YAPMADIK"

Köksal, şirketlerinin birçok ihaleye katıldığını, bir kısmını kazandığını, bir kısmını kaybettiğini belirterek, "Tüm bunlar ticari faaliyetlerden ibarettir. Herhangi bir usulsüzlük yapmadık" ifadelerini kullandı. Şirketlerinin "fahiş kar elde ettiği" iddiasını da reddeden Köksal, bu suçlamanın MASAK raporundaki hatalı hesaplamaya dayandırıldığını iddia etti. Köksal, "2024 yılı için karlılığın yüzde 253 olduğu iddia edilmiş. Bu fiziksel olarak mümkün değil. Hiç gideriniz olmasa bile en fazla ciro kadar kar elde edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Karlılık oranının hesaplanmasında, dönem net karı net satışlara bölünmesi gerekirken, 2024 yılı için işlemin ters yapıldığını savunan Köksal, "Doğru hesaplamada yüzde 39 çıkması gereken karlılık yüzde 253 olarak gösterilmiştir. Bunun basit bir matematik hatası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Hüseyin Köksal, MASAK raporundaki hesaplamanın, iddianamede farklı eylemler bakımından kopyalanarak kullanıldığını belirtti. İş insanı Köksal, "Haksız gelir elde ettiğimizi iddia edebilmek için karlılık oranı yükseltilmiş gibi gösterilmiştir. Bu oran suçlamaya gerekçe yapılmıştır" dedi.

Savcılığın kar oranlarını suçlama konusu yaptığını söyleyen Köksal, "Ticari faaliyetin temel amacı kar etmektir. Şirketlerimdeki kar oranı normal düzeydedir. Eğer böyle bakılacaksa borsa yatırımlarından da KKM'den de kar ettim, onlar da araştırılabilir. Şirketlerimin gelirleri yalnızca bir ihaleden ibaret değil. Şirketlerin birçok farklı kamu kurumuyla iş yaptığı, gelir kaynaklarının geniş olduğu dikkate alınmadan tüm satışlar tek bir ihale bedeliyle kıyaslanmıştır. Bu yöntemle anlamlı bir sonuca ulaşılamaz" ifadelerini kullandı.

"SAHTE FATURA İDDİASI SOYUTTUR"

Hakkındaki bir diğer suçlamanın sahte fatura iddiası olduğunu belirten Köksal, savcılığın hangi faturanın sahte olduğunu somut olarak ortaya koymadığını, bu konuda savunma yapabilmesi için önce bu iddianın somutlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Ailesinin ve şirketlerinin vergi konusunda hassas olduğunu belirten Köksal, "Şahsi giderlerimizi bile şirkete gider olarak yazmayız. Düzenlediğimiz her faturanın karşılığı tam ve eksiksizdir. Aktif ve pasif tüm şirketlerime detaylı vergi incelemesi yapılabilir; tek bir sahte fatura, tek bir usulsüz muhasebe işlemi göremezsiniz" diye konuştu. Köksal, şirketlerinin her yıl yeminli mali müşavirler tarafından denetlendiğini ve tam tasdik raporlarının maliyeye sunulduğunu belirterek, mahkemeden bu raporların celbini istedi. Hüseyin Köksal, "Şirketleri maliyeye sevk edin, vergi dairesi incelesin. KDV iadesi alan şirketim var. KDV iadesi istenildiğinde vergi dairesi şirkete giren faturaları inceler. Faturalarda sahtecilik olsaydı KDV iadesi yapılmazdı" ifadelerini kullandı.

Savcılığın, tedarikçi firmalar üzerinden dolaylı bir sahte fatura bağlantısı kurduğunu belirten Köksal, "En çok mal aldığımız tedarikçilerin ticari ilişki içinde olduğu başka bir şirketin, sahte fatura kullandığı iddia edilen başka bir şirketle ilişkisi olduğu söyleniyor. Bunun benimle ne ilgisi var? Bu kadar dolaylı bir bağla nasıl suçlama yapılır?" dedi.

"TMSF DE AYNI TEDARİKÇİLERLE ÇALIŞTI"

Şirketlerinin 2025 yılından itibaren TMSF yönetiminde olduğunu hatırlatan Köksal, TMSF'nin de aynı tedarikçilerle çalışmaya devam ettiğini aktardı. Köksal, "Urban Medya 2024 yılında Ece Reklam'dan 100 milyon TL'lik mal ve hizmet satın aldı. 2025 yılında TMSF yönetiminde bu rakam 195 milyon TL'ye çıktı. BVA'da da aynı durum var. Eğer bu işler sahte faturalıysa, TMSF yönetimi de mi şirketlerimden sahte faturayla para çıkarıyor? Böyle bir iddia mahkemelerde alay konusu olurdu" ifadelerini kullandı.

Köksal, her iki şirketi için de bağımsız bilirkişi raporu alınmasını, şirketlerin TMSF yönetimine geçmesinden sonra ticari faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığının incelenmesini isteyen Köksal, "Şirketlerim bir yıla yakındır TMSF yönetimindedir. Aynı tedarikçilerle çalışmakta, aynı müşterilere ürün satmakta, aynı gelir ve gider yapısına sahiptir. Değişen hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Hüseyin Köksal, 61, 62, 63 ve 73'üncü eylemlere ilişkin savunmasında, şirketlerinin ilgili alt kiralamaları kazandığını, yan teklif vermediğini belirterek, "Muvazaalı yan teklif iddiasının benim ve şirketlerimi ilgilendirir bir yanı bulunmamaktadır" dedi.

117'nci eyleme ilişkin suçlamalara da yanıt veren Köksal, ecrimisil kullanımının şirketin önceki sahibi dönemine ait olduğunu belirterek, "Benimle bir ilgisi yoktur. Ecrimisilin ne olduğunu burada öğrendim. Suç olduğunu da ilk defa burada duydum" ifadelerini kullandı.

"1997'DE ALDIĞIMIZ TAŞINMAZ DA MI SUÇ GELİRİYDİ?"

Eylem 120 kapsamında İmamoğlu İnşaat'tan satın aldığı taşınmaz üzerinden "suç gelirinin aklanması" suçlaması yöneltildiğini belirten Köksal, bu iddiayı "en anlamadığı suçlama" olarak nitelendirdi. Ekrem İmamoğlu ile ailelerinin uzun yıllardır tanıştığını, aile büyüklerinin geçmişte de İmamoğlu İnşaat'tan gayrimenkul aldığını söyleyen Köksal, "1997 yılında da taşınmaz satın aldık. O zaman da bir suç geliri mi akladık? 1997 yılında da bir suç mu işledik?" diye sordu.

Satın aldığı taşınmazın evine ve iş yerine yakın olduğunu, aile kullanımı için yatırım yaptığını ifade eden Köksal, taşınmazı piyasa rayicine uygun bedelle aldığını söyledi. Köksal, "Taşınmazı 2024 Aralık ayında KDV dahil 50 milyon TL'ye satın aldım. Tapuda gerçek değerini gösterdim, vergiden kaçınmadım. Yakın zamanda aynı sitedeki daha küçük bir taşınmazın benzer fiyata satıldığını duydum. İnternet ilanlarında da en düşük satış fiyatı 57 milyon TL olarak görünmektedir" dedi.

"POLİSLER BENİM VİLLA DEĞİL ARSA ALDIĞIMI SANDI"

Kolluk aşamasında kendisine yöneltilen sorulara da değinen Köksal, taşınmaz alımıyla ilgili ilk soruların dahi hatalı olduğunu söyledi. Köksal, "Polisler önce İmamoğlu İnşaat'tan arsa satın aldığımı iddia etti. Tapu kaydını bile sorgulamamışlardı. Benim villa satın aldığımdan bihaberdiler. Bu iddialarla beni 15 ay tuttular" dedi.

Taşınmaz bedelinin şirketlerinin ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden karşılandığını belirten Köksal, para hareketlerinin tamamının faturalı, kayıtlı ve banka üzerinden olduğunu söyledi. Köksal, "Şirketlerime dışarıdan şahsi olarak yatırdığım tek kuruş para yoktur. Şirketlerimin elde ettiği gelirden de kayıp tek kuruş yoktur. Bu durumda ben hangi parayı akladım? Halihazırda şirketlerimde olan yasal bir parayı neden aklama ihtiyacı duyayım?" diye konuştu.

"KAR PAYI DAĞITIMI NASIL SUÇ SAYILIR?"

İddianamede, kar payı dağıtımının suçlamaya konu edildiğini söyleyen Köksal, "Ben burada kar payının ne olduğunu, neden dağıtıldığını mı açıklayayım? ya da vergiden mi kaçmalıydım? Kar payı ile gayrimenkul aldım, şahsi harcamalarımı yaptım, bilgisayar da aldım. Bunlar da aklama suçu mu?" ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETLERİM 1,4 MİLYAR TL VERGİ ÖDEDİ"

Son 5 yılda şirketlerinin ödediği vergilere dikkati çeken Köksal, Karsal Örme, BVA ve Urban Medya'nın toplam 1,4 milyar TL vergi ödediğini söyledi. Hüseyin Köksal, "Tüm bu ticari faaliyetlerin tek sebebi 50 milyon TL aklamak mı? Bu mantıklı geliyor mu? ya da bu vergileri ödeyerek kamu zararına mı neden oldum?" diye sordu. Köksal, dosyada kendisine yöneltilen kamu zararı ve aklamaya konu para miktarının KDV dahil toplam 623 milyon TL olduğunu belirterek, şirketlerinin aynı süreçte 1,4 milyar TL vergi ödediğini vurguladı.

Köksal, "Kamuya yaptığım ödemelerle örnek gösterilmem gerekirken, bugün burada yargılanıyorum. Şirketlerin müsaderesi isteniyor. Bu hak mıdır?" dedi.

"TANIMADIĞIM KİŞİLER HAKKIMDA İFTİRA ATTI"

Hakkındaki suçlamaların bir kısmının tanık ve etkin pişmanlık beyanlarına dayandığını belirten Köksal, "Hiç tanımadığım, hiç görmediğim kişiler hakkımda iftiralarda bulundu" dedi. Hakan Karaköse ve Adem Tuncay'ın 2020 yılında Urban Medya'nın kazandığı ihalelerle ilgili beyanlarını reddeden Köksal, "2020 yılında Urban Medya Hüseyin Seçkin'e aitti. Bana ait olmayan, bilgim dahi olmayan bir şirketin kazandığı ihale ile ilgili niye konuşayım?" diye sordu. Tanık Ahmet Taşçı'nın daha sonra dilekçe sunarak, kulaktan dolma bilgiler verdiğini söylediğini belirten Köksal, sektördeki bazı kişilerin ticari rekabet nedeniyle iftira atmış olabileceğini savundu. Köksal, "Belki bazı iftiracılarda ticari rekabet, fırsattan istifade iftira atma hissini uyandırdı. Belki ekmeğimize göz diktiler" diye konuştu.

Tanık Oktay Tan'ın iddialarına da yanıt veren Köksal, protokol yollarındaki yasak noktaların kendi şirketlerine kullandırıldığı iddiasını da reddederek, "Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 1. Köprü ile Dolmabahçe Sarayı arasındaki 5 üst geçitteki 8 reklam alanı bizim kullanımımızda değildir" bilgisini verdi.

"SERVET YILDIRIM GÖRÜNTÜLERDE YOK"

Gizli tanık İlke ve Tolgahan Erdoğan'ın, Servet Yıldırım'ın CHP İl Binası'na ilişkin para sayma görüntülerinde olduğu yönündeki beyanlarını da reddeden Köksal, "Görüntülerde kimin olduğu bellidir. Servet Yıldırım bu görüntülerde yoktur. Buna rağmen açıkça yalan söylenmiştir" dedi.

"HASAN HÜSEYİN ŞENYURT BENDEN 2 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Savunmasında Hasan Hüseyin Şenyurt ve Servet Yıldırım'a ilişkin ayrıntılı beyanda bulunan Köksal, Hasan Hüseyin Şenyurt'un kendisinden 2 milyon dolar istediğini öne sürdü. Köksal, "Hakkımda iftiralarda bulunacağını, bulunmamak için 2 milyon dolar istediğini söyledi. Ben de bu saçma iftiralara sinirlenip kendisini kovdum" dedi. Servet Yıldırım'ın da Hasan Hüseyin Şenyurt ile birlikte hareket ettiğini öne süren Köksal, tehditler nedeniyle bir süre Servet Yıldırım'a çalışmamasına rağmen maaş adı altında ödeme yaptığını söyledi. Köksal, "Hakkımda mesnetsiz iddiaların basına çıkması dahi inanılmaz maddi zararlara neden oluyor. Bu nedenle Servet ve Hasan Hüseyin'in tehditleri nedeniyle uzun süre Servet'e çalışmamasına rağmen maaş adı altında ödeme yaptım" ifadelerini kullandı.

Köksal, Servet Yıldırım'ın maddi talepleri karşılanmadıkça yeniden ifade verdiğini savundu. Köksal, "Servet, benden temin ettiği maddi menfaat her azaldığında gidip hakkımda iftirada bulunmuştur" dedi.

"HASAN HÜSEYİN VE SERVET HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Köksal, Hasan Hüseyin Şenyurt ve Servet Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ancak takipsizlik kararı verildiğini belirterek, "Beni yağmaladıklarını ve bana iftira attıklarını söyledim. Ancak hiçbir araştırma yapılmadan takipsizlik kararı verildi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA