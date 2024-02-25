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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizmet etmeye ve kardeşliği tesis etmeye geliyoruz

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, hizmet etmeye ve kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geldiklerini belirtti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Yıkmaya, kavga etmeye, bozmaya değil, hem hizmet etmeye hem de kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geliyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Karamusa Mahallesi'nde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

"Önce insan ve adalet" diyerek 2012'de yola çıktıklarını belirten Yapıcıoğlu, ilk yerel seçimlere de 2014'te katıldıklarını anımsattı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen 10 yıllık süreçte partilerinin etkinliğini artırdığını ifade ederek, "2014'de birkaç ilde birkaç ilçede sınırlı sayıda seçime girmiştik. 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehrin 26'sında büyükşehir belediye başkan adaylarımız ve 721 ilçe belediye başkan adayımızla inşallah bu sefer bu yarışta 'Biz de varız' diyoruz. Bu sefer memleketin HÜDA PAR belediyeciliğiyle tanışma vakti gelmiştir. 2023'teki milletvekili seçiminde bu defa sesimiz Meclis'e gitti ve yeni bir merhale başladı. İnşallah yapılacak 31 Mart'taki seçimde millet daha güzel bir hizmet ve adil bir siyaset anlayışıyla tanışacak." diye konuştu.

2023'teki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden sonra muhalefet ve siyaset anlayışlarını pratik olarak da gösterme fırsatı elde ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, siyaset anlayışlarının "Eğriye eğri, doğruya doğru" demek olduğunu aktardı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Dedik ki 'Kim doğru yaparsa doğru yapanın kimliğine bakmaksızın doğruyu destekleriz. Yanlışı da kim yaparsa yapsın yanlışa karşı çıkarız'. Hizmet anlayışımızda kesin olarak adaletten zerre sapmamak üzere ahdetmişiz. İnşallah bu hizmeti milletimize sunma konusunda fırsatın yaklaştığına, bu sefer gerçekleşeceğine inanıyoruz. Yıkmaya, kavga etmeye, bozmaya değil, hem hizmet etmeye hem de kardeşliği daha sağlam bir şekilde tesis etmeye geliyoruz."

Hizmet anlayışı olarak gençlere önem verdiklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, aileye de değer verdiklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, "Her bir belediyede hem aile kurumunun ayakta kalması hem kadınlarımızın hak ettiği hizmeti alabilmesi hem de gençlerimizin sorunlarından kurtarılması ve onlara layıkıyla hizmetin gitmesi için HÜDA PAR'ın belediyecilik anlayışının bu memlekete gelmesi, memleketin de bununla tanışması gerekiyor. Zaferimizi ilan edersek şımarmayacağız, millete tepeden bakmayacağız. Biz hizmete talibiz." ifadesini kullandı.

Programda, HÜDA PAR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Dinç ve Çınar Belediye Başkan adayı Vedat Turgut da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır Çınar Politika Güncel Haberler

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