HRW, İsrail'in Gazze'deki Eylemlerini Savaş Suçu Olarak Tanımladı

(ANKARA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin, "sivillerin zorla yerinden edilmesi savaş suçlarına" dair kanıtlar topladığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri "kasten ve kitlesel olarak zorla yerinden etme" amacıyla tahliye emirlerini kullandığını ve bu politikanın insanlığa karşı suçlar kategorisine girdiğini söyledi.

ABD merkezli insan hakları örgütünün 154 sayfalık "Umutsuz, Aç ve Ablukada: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" isimli raporunda İsrail'in eylemlerinin Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'ne göre bir suç" olduğu belirtiliyor. HRW, İsrail'in zorla yerinden etme politikasının UCM tarafından soruşturulması gerekliliğinin altını çizerken ve İsrail'e yönelik silah satışlarının durdurulması da dahil olmak üzere İsrail'e karşı uluslararası yaptırımlar talep ediyor.

Raporda İsrail'in Gazze Şeridi'ni bir tampon bölgeyle (Netzarim Koridoru) ikiye ayırma çabalarını hızlandırdığına ve uzun süreli bir askeri varlık için altyapılar inşa ettiğine dikkati çekiliyor. HRW, Gazze'de askeri tampon bölgeler oluşturmak amacıyla sivillerin kalıcı olarak yerinden edilmesini 'etnik temizlik' olarak tanımlıyor. HRW raporu, İsrail'in sivilleri zorla yerinden etmesi ve savaş suçlarına dair kanıtlara yer veriyor.

Bölgedeki yıkım ve tahribatın arttığının belirtildiği raporda Gazze'nin kuzeyinde İsrail ablukası altındaki bölge sakinlerinin deneyimlerine dikkat çekiliyor. Bölge sakinlerinin şehrin kuzey kısmındaki iki kasaba ve bir mülteci kampını ayıran bir kontrol noktasından güney yönüne gitmeleri için İsrail güçleri tarafından zorlandıklarına yer veriliyor. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sağlık görevlileri ise kentte erkeklerin İsrail güçlerince sorgu için alıkonulduğunu ifade ediyor.

Raporda son 13 ayda bölgedeki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının (1.9 milyon Filistinli) yerinden edildiğinin altı çizilirken İsrail güçlerinin tahliye emirlerini, sivilleri zorla yerinden etmenin bir aracı olarak kullandığı belirtiliyor.