Hollandalı sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı yeterince ses çıkarılmadığını düşünüyor

Hollandalı sanatçılar, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek, bazı sanatçıların Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korktuklarını söyledi.

Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma için katıldıkları eylemde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sanatçılar, İsrail'in Filistin topraklarındaki suçlarına karşı yeterince tepki verilmediğine işaret ederek, özellikle sanat camiasındakilerin Filistinli siviller için seslerini yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Filistin'i savunduğunuzda tepki geliyor

Aktris Schuurman, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana geçen sürede her gün korkunç hikayeler ve manzaralarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu soykırımı durduramayacağımıza ya da durdurmaya istekli olmadığımıza inanıyorum. ABD'nin, (İsrail'e) halen silah veriyor olması utanç verici." dedi.

İsrail'in çocukları bombalamasının meşru müdafaa olmayacağını kaydeden Schuurman, "Hayatlarına başlayamadan ölen o çocukları, kadınları, erkekleri görmek kalbimi kırıyor. Ölen her masum insan yürek parçalayıcı ve gereksiz." diye konuştu.

Schuurman, Filistinlileri savunan paylaşım yaptığında kendisine ciddi tepki gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Instagram'ımda Gazze ve Lübnan'daki insanların sesini duyurmak için burada olacağımı söylesem, gerçekten şiddetli tepkiler alıyorum. Sanki 'deliymişim, anlamıyormuşum, İsraillilerin öldürülmesinden yanaymışım' gibi şeyler söyleniyor. Tabii ki hayır. Ben sadece yaşamdan yanayım. Her masum insanın öldürülmesine karşıyım. Pek çok sanatçı bu tür olumsuz tepkilerden korktuğu için sessiz kalıyor. Ben sessiz kalmak istemiyorum."

Bölgedeki durumun giderek kötüleştiğini ve gerilimin tırmandığını, Batılı ülkelerin liderlerinin bu duruma son verebilecek güçte olduğunu ve savaşı durdurmak zorunda olduklarını vurgulayan Schuurman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in, tüm Hamas ve Hizbullah üyelerini öldürmeye çalışması anlamsız. Öldürdüğünüz her Hamas ya da Hizbullah mensubu yerine yeni birisi gelecektir. Para ve güç insanları yozlaştırıyor ve dünyadaki tüm liderlere şunu söylemek istiyorum, aynada kendinize bakabilmeli ve doğru şeyi yaptığınızı söyleyebilmelisiniz. Korkarım ki pek çok insan aynaya bakıp gerçekten doğru şeyi yaptıklarını hissedemiyor. Bunun sona ermesi gerekiyor ve şiddet hiçbir şeyi çözmeyecek, Hamas ya da Hizbullah'ı silemezsiniz."

"Tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor"

Fas asıllı komedyen Amhali de 7 Ekim'den bu yana geçen süre için "korkunç bir yıldı" diyerek, "Bu yıl gördüğüm şeyler hayatım boyunca görmediğim şeylerdi. Çocuklara, sıradan insanlara yaptıkları şey iğrenç. Ayrıca neyin iğrenç olduğunu da biliyor musunuz; tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor." ifadesini kullandı.

Sinema, sanat ve televizyon dünyasındaki ünlüler ile firmaların Filistinliler için ses çıkarmaları gerektiğini belirten Amhali, "Eğer platformunuzda acı çeken insanlar için bir şey yapmıyorsanız, platformunuz benim için bir hiçtir. Sanatçıların daha yüksek sesle Gazze'deki acılara karşı durmaları gerekiyor. Biliyorum ki sözünüzü başka yerlere çekenler olacak ama yine de bu çok önemli. Sesinizi yükseltin. İsrailli ya da Filistinli olmak zorunda değilsiniz, sadece Filistin'de değil Lübnan'da da neler olup bittiğini görmek için insan olmanız yeterli. Uyanın ve bu korkunç şeyi şimdi durduralım." şeklinde konuştu.

"Konuşmaktan korkan pek çok insan var"

Aynı zamanda yazarlık da yapan Hollandalı aktris Hoes ise savaşın başlarında bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğini söyleyerek, "İnsanlar öldürülüyor, masum insanlar. Her seferinde hissettiğim tek şey şu; neden bu kadar uzun sürüyor, bu kadar çok masum çocuk, kadın ve erkek, nedenini bilmiyorum." dedi.

Bir sanatçı olarak soykırım karşısında sesini yükselttiğini ve masumların öldürülmesine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Hoes, "Yapabileceğim tek şey sesimi kullanmak. Dolayısıyla bugün bu gösteride olmak iyi bir şeydi. Ne yapmamız gerekiyorsa, çığlık atarak, anlatmaya devam etmeliyiz, böylece oradaki (Filistin'deki) masum insanlara bu durumu kabul etmediğimizi göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kendilerini yalnız hissetmemesi için herkesin ayağa kalkması gerektiğini dile getiren Hoes, şunları kaydetti:

"Onlarla ağlayan pek çok insan var. Sanırım konuşmaktan korkan da pek çok insan var. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz korkuyordum. Ben bir Yahudi'yim ve insanların 'Önce onlar başlattı' demesinden biraz korktum. Çünkü Instagram'da bir şeyler paylaştığımda 'Bu ne cüret' dediler. Filistin'le ilgili bir resim paylaşmıştım. Bu insanlıkla ilgili bir durum, nerede durduğunuzun bir önemi yok. Eğer bu gereksiz bir savaşsa ve ben bu konuda bir şey söyleyebilmeliyim. Ben Yahudi karşıtı değilim, sadece barıştan yanayım. Birbirimizin gözlerinin içine bakalım ve yaptığımız şeyin saçmalık olduğunu görelim, lütfen buna bir son verelim."

"Eğer bir yaratıcılığınız varsa ve sanatçıysanız, bunu kullanın"

Sunuculuk ve DJ'lik yapan Halman, Filistin'de yaşananlar karşısında acılarla dolu bir yıl geçtiğini anlatarak, "Eğer bir sesiniz varsa onu kullanmanız gerektiğine inanıyorum. Eğer bir yaratıcılığınız varsa ve sanatçıysanız, ressamsanız, müzisyenseniz, bunu kullanın, bırakın sanatınız konuşsun." dedi.

Filistin'e destek hareketinin giderek büyüdüğüne dikkati çeken Halman, şunları ifade etti:

"Bence birçok insan sesini yükseltmekten korkuyor. Ama inanıyorum ki hareket şu anda her zamankinden daha büyük. Doğru olanı yapmaya devam ederseniz, sonunda insanların takip edeceği bir hareket yaratırsınız.

Radyo programlarımı her zaman insanların sesi olması için kullanıyorum. Tanrı her şeyi görür. Tanrı her şeyi yarattı. Tanrı, insana en iyi halini ya da en kötü halini yaşaması için seçenekler sunar. Hepimizin bir seçimi var. Hangi seçimleri yapmalısınız? Tarihin doğru tarafında mı yoksa yanlış tarafında mı olmak istiyorsunuz?"