Hayrat İnsani Yardım Derneği 34 Ülkede Kurban Faaliyeti Gerçekleştirdi

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bu yıl "Kardeşliğin Adı Kurban" mesajıyla yola çıkarak, Türkiye'de deprem bölgeleri başta olmak üzere 34 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdi. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı kapsamında kurban faaliyetleri yürütüldü. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te bağışçıların kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yardım kapsamında "Kardeşliğin Adı Kurban" mesajıyla, 51 bin 300 kurban hissesiyle 34 ülkede faaliyet gösteren Hayrat İnsani Yardım Derneği, özellikle Afrika'da açlık sınırının altındaki bölgelere kurban eti ulaştırarak bayram sevincine onları da ortak etti. Bu kapsamda 2 milyon 100 bin ihtiyaç sahibinin istifadesine sunulan kurban hisseleri, uzak diyarlarda da bayram sevincinin yaşanmasına vesile oldu. Aralarında yetimlerin de bulunduğu 2 bin çocuk bayrama yeni kıyafetlerle girdi ve 10 bin çocuğa da çeşitli hediyeler ulaştırıldı. Dernek, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısa mesaj yoluyla kurban kesim videolarını tüm bağışçılarıyla paylaştı. Böylece, Hayrat İnsani Yardım Derneğine emanet edilen kurbanların kesilerek dağıtımı yapıldığı gibi, bağışçılar da kurban kesim videolarını izleyerek yardımlarının yerine ulaştığını görebildi.