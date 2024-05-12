Gazze'de 300 Bin Filistinli Göçe Zorlandı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirdi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla ve insanlık dışı koşullarda yerinden edilmelerinin sürdüğü belirtildi.

Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze'de gidilecek güvenli yer olmadığı hatırlatıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.