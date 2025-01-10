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Gastro Tren Projesi ile Türkiye Gastronomi Turizmine Açılıyor

Gastro Tren Projesi ile Türkiye Gastronomi Turizmine Açılıyor
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Anadolu Gastro Turizm Dernek Başkanı Ömer Kartın, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirecekleri Gastro Tren Projesi ile hem yerli hem yabancı turistlere Türkiye'nin keşfedilmemiş gastronomik hazinelerini tanıtacaklarını açıkladı.

Anadolu Gastro Turizm Dernek Başkanı Ömer Kartın, Gastro Tren Projesi ile hem Türkiye'den hem de dünyadan gastronomi turizmine meraklı özel turistleri Türkiye'deki özel ve keşfedilmemiş yerleri gezdireceklerini söyledi.

Kartın, bir otelde düzenlenen Anadolu Gastro Turizm Derneği tanıtım toplantısında, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları Gastro Tren Projesinin, dünyada ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Gastro Tren Projesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle önümüzdeki aylarda raylarda olacağını belirten Kartın, "Bu tren projesi sayesinde hem Türkiye'de hem de dünyadan bu gastronomi turizmine meraklı özel turistleri Türkiye içerisinde özel ve keşfedilmemiş yerleri gezdireceğiz." ifadesini kullandı.

Derneğin Ankara'da kurulma nedeninden de bahseden Kartın, "Derneği, Anadolu'nun kalbinde olan Ankara'da kurduk. Türkiye'nin her parçasının, her ilin her ilçesinin gastronomik değeri var. Bu çok önemli bir fırsat, büyük bir hazine. Ankara ise üstünde çalıştığımız ve Frigya mutfağının kesiştiği noktada." dedi.

Dernek, gönüllülük üzerine kurulan ve Türkiye'nin gastronomisini yerli ve yabancı turistlere pazarlama ve tanıtımını yaparak marka kentler oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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