Foça Açıklarında 18'i Çocuk 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir botun sürüklenmesi sonucu 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler lastik bottaki 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.