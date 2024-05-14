Üye Girişi
Haberler

Foça Açıklarında 18'i Çocuk 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir botun sürüklenmesi sonucu 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 18'i çocuk 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Göçmen Çocuk Foça Dünya Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

 Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title