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Eskişehir ve Kütahya'da Yerel Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir ve Kütahya'da saat 18.00'e kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Eskişehir ve Kütahya'da, saat 18.00'e kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00'e kadar Eskişehir genelinde ve Kütahya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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