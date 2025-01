Erzurum'da sağlık çalışanları dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürümeyi sürdürdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğuğa rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 62. haftada sessiz yürüyüşlerine devam etti.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Atilla Yusuf Demir, grup adına yaptığı açıklamada, 62 haftadır İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda toplandıklarını, 470 gündür Gazze halkının vahşice katledilmesine ve tarihten silinmeye çalışılmasına şahit olduklarını söyledi.

"İsrail bu soykırımla kocaman bir hezimet kazandı"

İsrail'in bütün insan haklarını ve savaş kurallarını hiçe sayarak her gün zulmünü artırdığını vurgulayan Demir, "Yaşlı, kadın, çocuk demeden vahşice katletti. Hastane, okul, ambulans demeden her şeyi yaktı, yıktı. Gazze halkının üzerine bombalar, füzeler yağdırması yetmediği gibi onları açlığa, susuzluğa mahkum bıraktı. Peki İsrail bu soykırımla ne kazandı; kocaman bir hezimet. Başka hiçbir şey kazanamadı. Gazze halkının destansı direnişi karşısında yenildi. Yenilmez dedikleri orduları, son teknoloji silahlara sahip olmalarına, dünyanın en büyük güçlerini arkalarına almalarına rağmen Hamas mücahitleri karşısında direnemedi." dedi.

Ateşkes olsa da durmayacaklarını ve asıl cihatlarının yeni başladığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Gazze'de ateşkes ilan edildi; bugün Gazze, Allah'a sığınanlar, umutlarını hiç kaybetmeyenler, gözleri yaşlı şekilde 'Elhamdülillah' diyen çocuklar, evlatlarını feda eden anneler kazandı. Gazze'de artık bomba sesleri değil, zafer nidaları yankılanıyor. Siyonizm, tarihin en büyük yenilgisini yaşıyor. Bir sabah geldi kardan aydınlık ve daha niceleri gelecek inşallah. Önce Şam'ın zaferi, şimdi Gazze'nin zaferi. Rabb'im Gazze'nin ve Batı Şeria'nın İsrail'den tamamen kurtulduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu günleri de görmeyi nasip etsin.

Siyonistlerin tüm dünyayı nasıl avuçlarının içine aldığını gördük. Tekrar aynı vahşetin yaşanmaması için Müslümanlar olarak zincirlerimizden kurtulmamız gerekiyor. Yeni Gazze inşa etmek, şehitlerimize boynumuzun borcudur. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı 'dur' diyenler olacağız."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için yapılan duayla sona erdi.