Erzurum'da Filistin Şehitlerimizi Anma Programı Gerçekleştirildi

Erzurum'da, AK Parti Erzurum Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "Filistin Şehitlerimizi Anma Programı" gerçekleştirildi.

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, bu programın önceden farklı bir gündemle hazırlandığını ancak milli yastan dolayı içeriğin değiştiğini söyledi.

Bütün şehitleri anmak için bir araya geldiklerini dile getiren Keşir, vatan toprağı için mücadelenin kadın ve erkeği olmadığını belirtti.

Bugün dünyanın gözü önünde Gazze'de bir vahşetin yaşandığını ifade eden Keşir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"40 bine yaklaşan sivil kayıplar var, bunların büyük bir kısmı kadın ve çocuklar. On binlerce kadın sağlıksız şartlarda doğum yapmaya zorlanıyor. Az önce bir çocuğumuzun üzeri ıslandı, annesi muhtemelen üzüldü ama bugün Filistin'de çocukların başını koyacak yastığı, döşeği hatta üzerini örtecek damı yok. Hatta annelerin çocukları yok, kimi defnedebildi kimi kayıplarını arıyor kimi çocukların da anneleri yok. Bugün bizim burada dünyalık telaşı içinde çocuklarımız için kaygılandığımız pek çok şey aslında oradaki (Gazze) anneler için büyük bir lüks, büyük bir nimet."

"Dünya seyrediyor"

Gazze'de yaklaşık 40 bin sivil kaybın bulunduğunu ve yaralı sayısının ise 90 bini aştığını vurgulayan Keşir, "Topladığınızda 150 bine yaklaşan bir kıyımdan, dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir vahşetten bahsediyoruz ve dünya seyrediyor. Bölge ülkeleri seyrediyor. Kendine medeniyet sıfatını yakıştıran Batı ülkeleri seyrediyor ve hiçbirinin vicdanında yaprak kımıldamıyor. Bir kişi hariç, Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "one minute" çıkışını hatırlatan Keşir, "O günkü ortamda onu anlamayanlar, daha sonraki süreçlerde onun 'Dünya beşten büyüktür' diye meydan okuyuşlarında gördüler ki kararlılıkla, azimle, ısrarla, mazlum coğrafyaların sesi oluyor." diye konuştu.

Keşir, şunları kaydetti:

"Bugün Mavi Vatan mücadelemize burun bükenler ve anlamayanlar, bu söylediklerimizi zaten anlamayacaklar. Ama biz 'Ana Vatan,' 'Gök Vatan" ve 'Mavi Vatan' mücadelesi veren ve bunun için tıpkı geçmişte Nene Hatunların, Kara Fatmaların verdiği mücadeleye de hazır olan bir milletiz. Balkanlar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yer bizim gönül coğrafyamız. Dünyanın neresinde bir mazlum 'ah' ediyorsa işte biz onun yanında, onun yüreğinin ta içindeyiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız o mazlumların sesi olarak 'one minute' çıkışından beri bu haykırışı gerçekleştiriyor. Arakan'dakiler için, Türkistan'dakiler için, Filistin'dekiler için her daim haykırışımı sözleriyle ifade ediyor. Belki buradan çok kimse sesimizi duymayacak ama ateşe su taşıyan karınca misali buradan haykırışımızı yapalım ve tüm mazlumların sesi olalım istedik. Nerede bir mazlum varsa Türkiye oradadır. Nerede bir mazlum varsa liderimiz Recep Tayyip Erdoğan oradadır. Nerede bir mazlum varsa Türk milleti oradadır. Biz ecdadımızdan miras aldık bunu ve bu mirasa sıkı sıkı sahip çıkacağız."

Ney dinletisi ve ilahi ile sona eren programa, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, AK Parti Erzurum Kadın Kolları temsilcileri, kadınlar ve çocuklar katıldı.