Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Düzce Valisi Selçuk Aslan Sürücülerin Bayramını Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan ve Bolu Dağı geçişini kullanan sürücülerin bayramlarını kutladı, hediyeler verdi.

Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin bayramını tebrik eden Aslan, denetimlere katılarak vatandaşlara da hayırlı bayramlar diledi.

Aslan, bayram hediyeleri verdiği sürücü ve yolculara, yolculukları esnasında dikkatli olmaları ve sık sık mola vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Aslan, gazetecilere, bayram tatili kapsamında kentte ve yol güzergahlarında üst düzey tedbirler aldıklarını söyledi.

Tatil dolayısıyla oluşan yoğun trafiğin sıkı takip edildiğini anlatan Aslan, il genelinde 2 bine yakın personelin bayram süresince görev yapacağını bildirdi.

Vali Aslan, cuma akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun özellikle Anadolu Otoyolu'nda başladığını belirterek "Gerek otoyol olsun gerek D-100 kara yolu olsun şu ana kadar ilimiz sınırlarında biri ölümlü, 15'i yaralamalı, 15'i de hasarlı olmak üzere 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 1 canımızı kaybettik, 46 vatandaşımız yaralandı." ifadesini kullandı.

Batı istikametinden doğuya doğru yoğun trafik akışının bulunduğunu anlatan Aslan, bölgeden 100 bine yakın aracın geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Selçuk Bolu Güvenlik Trafik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Gaziantep bayram namazı saat kaçta 2024? Gaziantep bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Romatizma ağrılarına son! Bu otu tüketen ağrıları unutuyor... Romatizmaya iyi gelen ot hangisi? RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, resimli bayram mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, yazılı Ramazan Bayramı mesajları! Bu belirtiler varsa HAMİLESİNİZ! İşte erken gebelik belirtileri...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title