Dubai Altın Çarşısı'nda Türk Altın İhracatı Rekoru

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Altın Çarşısı'nda, kıyafetlerden biblolara, dünyanın en büyük yüzüğünden Tesla'ya kadar altından yapılmış çeşit çeşit ürün satılıyor.

Dubai'nin Deira bölgesinde bulunan Dubai Altın Çarşısı, 50 yılı aşkın süredir altın tüccarlarının ve altın sevenlerin uğrak noktalarının başında geliyor.

" Dünya'nın altın merkezi" olarak adlandırılan çarşıda, toptan altın ticaretinin yapıldığı ofislerin yanı sıra tonlarca altının yer aldığı dükkanlar, ışıltılı vitrinleriyle dikkati çekiyor.

Özellikle altından yapılan kıyafetler ve kilolarca altın kullanılarak işlenmiş mücevherler vitrinleri süslüyor.

Türkiye'den bu yılın 10 ayında 2,1 milyar dolarlık altın ihracatı

Türkiye'den Dubai'ye 2015'ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BAE'ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Çaldağ, "Türkiye'nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor, demek oluyor bu." ifadelerini kullandı.

Dubai'nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, "Örnek veriyorum Suudi Arabistan'daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak'taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor." dedi.

Dubai'nin bu konuda merkez olduğuna dikkati çeken Çaldağ, "Biz, tek bir nokta olarak Dubai'yi belirliyoruz, bütün Orta Doğu'dan alıcılar buraya gelip, buradan Türk ürünlerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Çaldağ, Türkiye'den talep gören ürünlere ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin her türlü ayarda, her türlü modeli yapabilecek kapasitede üretimi var. 18, 14, 21, 22 ayar her türlü ürünü yapıyoruz. Örnek veriyorum Suudi Arabistan müşterileri 18 ayar tercih ediyor, ona göre yapıyoruz. Irak müşterileri 21 ayar tercih ediyor, 21 ayar yapıyoruz."

Dubai Altın Çarşısı'nın eski ve yeni olarak iki bölüme ayrıldığını, 800 dükkanda ticaret yapıldığını anlatan Çaldağ, "Dubai enleri seviyor. Elektrikli altın arabadan tutun da dünyanın en büyük yüzüğü burada. Çarşıda on kiloluk altın elbise de bulabilirsiniz, ayakkabı da bulabilirsiniz, çanta da. Her türlü, her çeşit ürüne buradan ulaşabilirsiniz." dedi.

Altın bluz ilgi odağı oldu

Dubai'de yaşayan Türk vatandaşı Merve Erkol da çarşıda sergilenen birçok altın kıyafetten biri olan bluz şeklinde kolye ile kemer, bilezik, yüzük ve taçtan oluşan seti üzerine giydi.

Üzerindeki altın takılarla çarşıdaki turistlerin ilgi odağı olan Erkol, "Ne zaman misafirimiz gelse gezdirmek için buraya da getiriyoruz. Çünkü çok ilgilerini çekiyor, çok farklı takılar var." diye konuştu.

Erkol, bu büyüklükteki takıların daha çok düğünlerde geline hediye edilmek üzere alındığına dikkati çekti.

Dünya'nın en büyük altın yüzüğü: Najmat Taiba

Çarşıda, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük altın yüzüğü de yer alıyor.

Najmat Taiba (Taiba'nın yıldızı) adı verilen, 5,17 kilogram değerli taşlarla işlenen 21 ayar altın yüzüğün halkasının iç çapı 49 santimetre, ağırlığı ise yaklaşık 64 kilogramı buluyor. Turistlerin görmek için çarşıya geldiği yüzüğe yaklaşık 3 milyon dolar değer biçiliyor.

Çarşıdan alışveriş yapan altın kaplama Tesla kazanıyor

Öte yandan çarşının dış tarafında sergilenen ve benzeri olmayan 24 ayar altın kaplama Tesla'nın Cybertruck model arabası da turistlerden büyük ilgi görüyor.

Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.