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Doğu Anadolu'da Soğuk Hava ve Kar Etkisi

6 Aralık 2023 10:03 Son Güncelleme: 10:05 Abone Ol

Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ve kar etkisini gösteriyor. Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma oluşurken, Kars'ta sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Ardahan'da ise etraf beyaza büründü ve yüksek kesimlerde tipi görülüyor.