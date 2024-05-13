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Derince'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosiklet, jandarma aracına çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde devrildikten sonra jandarma aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Toylar Mahallesi Derince Hayvan Pazarı mevkisinde seyreden Mustafa Çabuk idaresindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek jandarma aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Çabuk'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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