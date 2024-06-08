Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

09:45 - Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul (FB TV)

14:30 - Fenerbahçe Kongre Toplantısı Seçimli Genel Kurul (Smart Spor 2, Spor Smart 2)

18:00 - Türkiye vs. İspanya - Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası (TRT Spor)

19:00 - İsveç vs. Sırbistan - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

19:00 - İsviçre vs. Avusturya - Hazırlık Maçı (S Sport Plus, S Sport 2)

19:30 - Real Oviedo vs. Eibar - İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final (S Sport Plus, S Sport)

19:45 - Portekiz vs. Hırvatistan - Hazırlık Maçı (S Sport Plus, TRT Spor)

20:30 - Danimarka vs. Norveç - Hazırlık Maçı (S Sport Plus)

21:00 - Belçika vs. Lüksemburg - Hazırlık Maçı (S Sport Plus, S Sport 2)

22:30 - İspanya vs. Kuzey İrlanda - Hazırlık Maçı (S Sport Plus, S Sport)