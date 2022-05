Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı (2) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sude Akkuş'un Kocaeli'ndeki cenaze namazına katıldı.

Üniversite öğrencisi Akkuş için Kartepe ilçesindeki Merkez Park Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Akkuş'un ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Akkuş'un yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nurettin Canikli, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, diğer partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde Sude Akkuş'un annesi Gülşen Akkuş, babası Şaban Akkuş ve kardeşi Miraç Akkuş gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Öte yandan camide Taliha Ustabaş isimli bir vatandaşın cenaze namazı da kılındı. İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar edildi.

"İnşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabb'im Habibiyle haşr-u cem eyler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, Sude Akkuş ve Taliha Ustabaş'ı Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Adana'da bizler akşam bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabb'imden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız ve Taliha hanım için Rabb'im mekanlarını cennet eylesin diyorum. Taksiratlarını hasenata tebdil eylesin." dedi.

Aile üyelerine de baş sağlığı dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şuna her şeyden önce inanacağız. Rabb'im buyuruyor ki 'Ölümü de hayatı da biz sizleri imtihan için yarattık.' Bunun yaşı yok. Her an ölüme hazır olacağız. Bizim için ölüm bir yok oluş değildir. Ölüm aslında Müslümanlar için bir tebdili mekandır. Dünyadan ahirete irtihal. Gerek Taliha hanım gerek Sude kızımız için inşallah sevgili Peygamberimizin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşuruz. Bu duamızı yapıyoruz. Sabredeceğiz ve inşallah Sevgililer Sevgilisi'nin sancağı altında Rabb'im bizleri haşr-u cem eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasına karışan otobüsün şoförüyle ilgili de şunları kaydetti:

"Özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı, gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Temennim odur ki inşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabb'im Habibiyle haşr-u cem eyler. Sevgili Peygamberimize komşu eyler. Çünkü onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti." diye konuştu.

Erdoğan, cemaatten, dünyaya müteallik haklarını helal etmelerini istedi. Helallik alınmasının ardından Erdoğan, "Allah sizlerden de razı olsun. Rabb'im inşallah cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Daha sonra, Taliha Ustabaş ve Sude Akkuş için dua edildi.

Akkuş'un tabutuna da omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Şaban Akkuş'un yanına giderek taziye dileklerini iletti.

Sude Akkuş'un cenazesi, daha sonra İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza

Adana'dan Konya'ya giden Hasan Akgül yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı.

