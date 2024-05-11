Arda Güler, Real Madrid formasıyla rakip takımın filelerini havalandırdı
Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Granada deplasmanında, dakika 45+2'de topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
Granada deplasmanına ilk 11'de başlayan Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 45+2'de takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
Real Madrid'in 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yüzünü kara çıkartmıyor. Granada deplasmanında ivme yakalayan Güler, 45+2'de rakip ağları havalandırdı.
REAL MADRİD FORMASIYLA 3. GOLÜNÜ ATTI
Böylelikle Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 10 maçta 3. golünü attı.