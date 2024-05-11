Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki!

Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Newcastle – Brighton canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Newcastle - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Newcastle Brighton canlı yayın linki!

NEWCASTLE – BRİGHTON MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Newcastle ile Brighton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı 1 1 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Idman TV, beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect kanalları mevcut. Idman TV'yi Azerspace 46E numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ve Bein Sports beIN Connect'i de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.