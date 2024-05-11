Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir?

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GRANADA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Granada ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus, S Sport ve Exxen kanalları mevcut. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. S Sport'u ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Exxen'i de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Granada'da, Los Carmenes Stadyumu'nda gerçekleşecek.