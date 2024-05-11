Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir?
Granada - Real Madrid maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı ne zaman?
Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu ile oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Granada - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Granada - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Granada- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada- Real Madrid maçı ne zaman
GRANADA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Granada ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus, S Sport ve Exxen kanalları mevcut. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. S Sport'u ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Exxen'i de numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Granada'da, Los Carmenes Stadyumu'nda gerçekleşecek.