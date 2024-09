Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklamaları: 'Vahşi Soykırım Yaşanıyor'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir. Bakınız, Siref ve Nisa'dan 30 yıl sonra, tüm dünyanın gözleri önünde bu sefer Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. Bugüne kadar 1,9 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bu insanlar, hiçbir altyapının olmadığı çok kötü şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen Yemeğe katıldı. Yemekte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da üçüncü yılına girmek üzere olan savaşın, bölgesel ve küresel istikrarı tehdit ettiğini belirterek, "Bu bağlamda, bölgede kalıcı barış için diplomasinin öncelenmesi gerektiğini ilk günden bu yana vurguluyoruz. Dökülen her damla kan, çatışmayla geçen her günü büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Bu anlayışla adil barışın tesisi için sabırla gayret gösteriyoruz" dedi.

'AMERİKA'DAKİ TÜRK TOPLUM OLARAK FETÖ VE PKK BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZE VERECEĞİNİZ DESTEK ÇOK ÖNEMLİDİR'

Türkiye'nin terör belasıyla hem sahada hem de masada en büyük mücadeleyi veren ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Amerika'daki Türk toplum olarak FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize vereceğiniz destek çok önemlidir. Terör örgütü mensupları yalnızca ülkemizin menfaatlerini değil yurt dışındaki vatandaşlarımızı, ticari teşebbüslerini ve sivil toplum kuruluşlarını da doğrudan ya da dolaylı şekilde hedef alıyor. Amerikalı karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan örgüt üyeleri Türk toplumu içerisinde de bölünme ve ayrışmaları körüklemeye çalışıyor. Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum. Dün bunların oyunlarına gelmedik, bundan sonra da çok dikkatli olacağız. Milletin iradesine darbe yapmaya kalkan, ellerinde vatandaşlarımızın kanı olan, demokrasimize, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden, hasılı tek gayesi Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermek olan bu hainlerle mücadelemizi hukuk zemininde sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR 1, 9 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI'

Erdoğan, görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumların ahlaki bir çöküş içerisinde olduğunu ifade ederek, " Gazze'de 352 gündür devam eden katliam bunu bir kez daha göstermiştir. Bakınız, Siref ve Nisa'dan 30 yıl sonra, tüm dünyanın gözleri önünde bu sefer Gazze'de son derece vahşi bir soykırım yaşanıyor. Bugüne kadar 1,9 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bu insanlar, hiçbir altyapının olmadığı çok kötü şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tüm bu acılar yaşanırken, maalesef yönetimlerden gözle görünür hiçbir tepki güçlenmiyor. Aynı şekilde, küresel kurum ve kuruluşlar da Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamlarını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı. Yaptığı her hukuksuzluk karşısında ödüllendirilen İsrail yönetimi, her seferinde daha kanlı, daha insafsız saldırılara girişmektedir. İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında uyguladığı soykırım, bölgemizin barışını da tehdit etmektedir" açıklamasında bulundu.

'MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK HİÇBİR SALDIRIYA SESSİZ KALMADIK VE KALMAYACAĞIZ'

Lübnan'a karşı gerçekleştirilen son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan açıklamaların, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık bir ürünü olduğuna değinen Erdoğan, "Türkiye olarak bu işgal, istila ve katliam politikasının bir an önce durması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve tarihi statüsüne yönelik hiçbir saldırıya sessiz kalmadık ve kalmayacağız. Burada liderlerle gerçekleştireceğim tüm temaslarda kalıcı ateşkesin sağlanması için Siyonist İsrail'e her mecrada baskıyı artırmamız gerektiğinin altını çizeceğim. Şunu da özellikle ifade etmek durumundayım ki, Amerika'nın pek çok farklı eyaletinde vicdan sahibi kesimler, Filistinlilerin acılarının dindirilmesi ve kendi devletlerine kavuşmaları için sokaklara döküldü. Sizlerin de Washington, New York, Boston ve Chicago'da Müslüman Amerikalılarla gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri takdirle takip ettik. Sizden bu konudaki hassasiyetlerinizi sürdürmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.