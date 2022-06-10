Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanca Tweet: "Yunanistan'ı Aklını Başına Alması Konusunda Tekrar İkaz Ediyoruz" - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, Yunanca ve İngilizce tweet atarak Yunanistan'ı uyardı. Erdoğan, "Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin " Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkçe, Yunanca ve İngilizce dillerinde Yunanistan paylaşımı yaptı. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

"YUNANİSTAN BATI TRAKYA, RODOS VE İSTANKÖY'DEKİ TÜRK AZINLIĞA BASKI UYGULAMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Gayrı askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir.

Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı sürdürüyor.

"YUNANİSTAN'I AKLINA BAŞINA ALMASI KONUSUNDA TEKRAR İKAZ EDİYORUZ"

NATO içinde her bakımdan en yüksek bedeli ödeyen müttefik olarak son iki yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize cevap dahi vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve soğukkanlılığımızı yanlış anladığını görüyoruz.

Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır."

ANKA / Güncel