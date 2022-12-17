Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Biten yargı süreci de gelen yasak da yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Ortada ne bir siyasi tartışma ne bir fikir kavgası ne bir hizmet mücadelesi mevcut. Henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Derik Ovası sulaması, Midyat-Nusaybin yolu, Ömerli ve Dargeçit doğal gaz verme programı, bakanlıklar ve belediyeler tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılış töreni ile ziyaretler için Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75 bin kişinin meydanı doldurduğunu belirterek, "Bu; bir sevginin, dayanışmanın, 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e, aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına, ben sevdim Mardin'i bundan kime ne? Tüm insani zenginlikleriyle özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü baskıyı, zulmü denediler. Hamdolsun, Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin'i asla unutmadık. Bununla da kalmadık. Şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin'in de bu altyapının hakkını vermeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten asla geri durmadık" diye konuştu.