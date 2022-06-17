Çin-Orta Asya Boru Hattı 12 Yılda 400 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşıdı - Haberler

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Çin-Orta Asya Boru Hattı 12 Yılda 400 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşıdı

Xinhua - Güncel
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Çin-Orta Asya Boru Hattı 12 Yılda 400 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşıdı

URUMQİ, 17 Haziran (Xinhua) -- PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'ne göre, Çin-Orta Asya Gaz Boru Hattı 12 yılı aşkın bir süre içinde 400 milyar metreküpten fazla doğalgazı Çin'e ulaştırdı.

URUMQİ, 17 Haziran (Xinhua) -- PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi'ne göre, Çin-Orta Asya Gaz Boru Hattı 12 yılı aşkın bir süre içinde 400 milyar metreküpten fazla doğalgazı Çin'e ulaştırdı. Boru hattı, bu dönemde 532 milyon tonluk kömür kullanımını ikame etti; bu da 8,8 milyon ton zararlı madde ve 568 milyon ton karbondioksit emisyonunun azalmasına eşdeğer. Toplam 1.833 km uzunluğa ve 60 milyar metreküp tasarlanan yıllık gaz iletim kapasitesine sahip boru hattı, Aralık 2009'da hizmete açıldı ve günlük en yüksek taşıma hacmi 160 milyon metreküpü geçti.

Çin'in ilk ulusötesi gaz boru hattı, Türkmenistan ile Özbekistan'ın sınırından başlıyor, Özbekistan ve Kazakistan'dan geçtikten sonra Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos'taki Çin'in Batıdan Doğuya Gaz Boru Hattı'na bağlanıyor. Boru hattı, eyalet düzeyinde 27 bölgede ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 500 milyondan fazla insanın gaz tüketimini etkin bir şekilde garanti ediyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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