CHP Grup Başkanvekili Özel, Muğla'da konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için seçim çalışmasını Muğla'nın Menteşe ve Fethiye ilçelerinde sürdürdü.

Özel, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, 14 Mayıs'ta seçmenin sandığa giderek milletin iradesini belirlediğini ve milletvekillerini seçtiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını ifade eden Özel, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyip Sinan Oğan'a oy verenlerin hassasiyetlerinden birinin de sığınmacılar konusu olduğunu belirtti.

Davulla zurnayla tüm Suriyelileri memleketine göndereceklerini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Biz Suriyeliye, göçmene, geçici sığınmacıya düşman değiliz. Biz göçmen yaratan politikalara, komşuda iç savaş kışkırtıcılığına, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olmamaya, iç işlerine karışmaya karşıyız. Bu pazar günü referandumda Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa bu sorunu daha fazla büyümeden kökünden çözeceğiz. Bu yüzden biz Sinan Oğan'ın seçmenine, ona oy vermiş yurtsever, milliyetçi kardeşlerimize 'oyları Kemal Kılıçdaroğlu'nda birleştirelim, birleşelim, hep birlikte kazanalım' diyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız."

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda otobüsün üzerinde konuşma yapan Özel, pazar günü en çok oyu alan iki adayın yarışacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini aktaran Özel, "Bir tarafta Erdoğan, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Pazar günü bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Bakan evlatlarının devri bitecek. Fethiye'nin vatan evlatlarının devri başlayacak. Eğer emekli Kemal kazanırsa sözü var. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bir asgari ücret 8 bin 500 lira'. Biri geçen biri bu bayram 17 bin lira. Ne verdi Tayyip Bey, 2 bin lira. Ne kaldı 15 bin lira. Emekliler bu bayram için bu pazar sandığa gidecekler. Emekli Kemal'i iktidar edecekler. Bankaya gidip 15 bin lirayı çekip koçun boynuzundan tutup eve götürecekler. Söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.