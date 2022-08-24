Büyük Taarruz Bisiklet Turu Güncel Haberler Türkiye'nin farklı şehirlerinden 35 sporcunun Ankara'dan İzmir'e, 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turuna çıkan sporcular Konya'nın Yunak ilçesine ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 35 sporcunun Ankara'dan İzmir'e, 1150 kilometre pedal çevireceği bisiklet turuna çıkan sporcular Konya'nın Yunak ilçesine ulaştı. Sporcular ilçe girişinde, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin İmren, Yunak Belediyesi Proje Operasyon Sorumlusu Ahmet Özel tarafından karşılandı. Yunak Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulan bisikletçilere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yunak Kent Meydanı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuşan Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç, bisikletçilerin Türk ordusunun savaş sırasında izlediği rotayı takip ederek 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacaklarını söyledi. Bisikletçiler Yunak'ın ardından yola Akşehir ve Afyon istikametini takip ederek yola devam edecek. Güncel Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal Hisarcık İzmir Yunak Güncel Haberler

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