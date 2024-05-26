Burdur'da Dolunay Görüntülendi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dolunay görüntülendi.

Eşeler Yaylası'ndaki 2000 rakımlı Tınaztepe'de yer alan Salda Kayak Merkezi tesisinin bulunduğu alanda beliren dolunay, kameraya yansıdı.

Kameri (ay) takvime göre, ayın 14'ünden sonraki günlerde "eski ay" olarak tanımlanan ayın bu evresi, tarım ürünlerinin ekim dönemi olduğundan bereketi simgeliyor.