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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.M.Y'yi sınır kapısında durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 828 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri K.M.Y'yi sınır kapısında durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 828 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hamzabeyli Sınır Kapısı Bulgaristan Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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