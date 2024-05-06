BM Uzmanları Gazze'deki Şiddeti Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, son 7 aydır Gazze'de çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilere yönelik "sürekli ve sistematik şiddeti" kınadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinden, BM uzmanlarının açıklamalarına yer verildi.

Uzmanlar, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastanelerinde toplu mezar bulunmasına ilişkin detaylar nedeniyle "dehşete" düştüklerini ifade ederek, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en çok kadınların, kız ve erkek çocuklarının tehlikeyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Yaklaşık 1,7 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 1,1 milyon kişinin "felaket seviyesinde" gıda güvencesizliğine maruz kaldığını kaydeden uzmanlar, "hastanelerin hedef alınması, sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi" gibi sebeplerden ötürü hamile ve emziren kadınlara muamelenin "dehşet verici olmaya devam ettiğini" vurguladı.

Uzmanlar, "Hiçbir şey, kadınlara ve çocuklarına yönelik sistematik şiddeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda ölen, annesinin karnından sezaryenle alınan ve günler sonra kuvözde hayatını kaybeden bebeğin hikayesi kadar iyi gösteremez." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarına son vermesi ve devletlerin İsrail'e silah ihracatını durdurması çağrısında bulunan uzmanlar, son 7 aydır Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olan Filistinlilere yönelik "sürekli ve sistematik şiddeti" kınadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 266'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 611 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.