Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? GS en son hangi yıl ve sezon şampiyonluk yaşadı?

Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray 1959 yılından bu yana 23 şampiyonluğu bulunuyor. 2023-24 sezonunda da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın en son ne zaman şampiyon olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Detaylar!

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray en son 2022-23 sezonunda şampiyon oldu.

İşte Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllar:

1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023

Galatasaray'ın toplamda 23 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe'nin ise 19 şampiyonluğu var.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olduğu yıllar ise şu şekildedir:

1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014