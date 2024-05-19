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Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri derbi maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Kartal, hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamasına tepki gösterdi. Kartal, "Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikleri dev maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

"BİZ KARAKTERLİ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMIZ"

Maçı değerlendiren Kartal, "Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti. Devrede şunu söyledim, arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz, bu takımı 10 kişi de yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık" dedi.

"10 KİŞİYLE TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINI HERKESE GÖSTERDİK"

Değerlendirmelerine devam eden başarılı antrenör, "Rakibin 1 tane isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk." açıklamasını yaptı.

Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem

"İSTANBULSPOR MAÇINA GELSİNLER"

Şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Kartal, "Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk, sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik. Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçeliler'i davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar." dedi.

AZİZ YILDIRIM'A SİTEM ETTİ

Hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüştüğüne dair yaptığı açıklamalara da sitem eden Kartal, "Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum!" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım İsmail Kartal Jose Mourinho Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mustafa Kaya:

la coban galatasarayi yendin tamam ama sampiyonlugu sen ic sahalarda kaybettin maledef sampiyon galatasaray selamlar trabzondan

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Siranuş Nermer:

bencede yakışmadı..., takımın başında henüz bi hoca varken ?? bizim Türk mentalizemiz işte ??

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