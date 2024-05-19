FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? #9917 Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM! #129349

Futbolseverlerin nefesini tuttuğu büyük derbi başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik maçın gelişmeleri merakla takip ediliyor. FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ? Dev derbide kim önde, kim gol attı? DEV DERBİ SON DURUM!

MAÇ KAÇ KAÇ?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. Şampiyonluk durumunun hemen hemen belirlenebileceği Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi bir eksik oyuncu olmadı. Ancak Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao forma giyemedi. Aynı zamanda maçın ilk yarısı sona ererken, iki takım da gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 olarak tamamlandı.

İLK YARIDA NELER OLDU?

D.A İlk yarı bitti.

45' Hakim Ziyech'in sol çaprazdan ceza sahası içine ortasında Dominik Livakovic kalesinden çıkıp topu aldı.

45' Mertens'in ceza sahası içindeki Icardi'ye uzun pasında Ferdi topun geçmesine izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

43' Sol kanattan atak geliştiren Galatasaray'da hakem Arda Kardeşler, Barış Alper Yılmaz'ın rakibine faul yaptığını işaret etti.

42' Bu dakikalarda tempo epey arttı.

41' ÇOK NET KAÇTI! Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Mert Hakan sağ çaprazdan ceza sahası içine ortaladı. Bomboş durumdaki Fred'in tek vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

40' Mert Hakan'ın tekrar kullandığı köşe vuruşunda Lucas Torreira topu uzaklaştırdı. Atağın devamında Fred'in uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.

39' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine ortasında Mauro Icardi'nin ters kafa vuruşu direğin yanından kornere gitti.

38' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Victor Nelsson topu uzaklaştırdı.

37' Bu dakikada saha içi ve tribünler arasında tansiyon oldukça arttı.

36' Sol kanattan hızlı gelen Fenerbahçe'de Ferdi, Tadic'e pasını verdi. Tadic bekletmeden içeriye ortaladı ancak top Nelsson'dan kornere gidiyor.

34' Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, rakibine yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

31' Kalabalık gelen konuk ekipte Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortası Michy Batshuayi'yi aşarak kaleci Muslera'ya gitti.

30' Kaan Ayhan'ın savunma arkasına pasında topu alan Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girmeden kaleyi denedi. Çağlar Söyüncü araya girerek topun geçmesini engelledi. Pozisyonun ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

30' İlk yarım saatlik dilim golsüz eşitlikle geçildi. Fenerbahçe oyuna 10 kişi devam ediyor.

29' Galatasaray'da sol kanada atılan uzun topta top Köhn için çok hızlı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

26' Bu dakikalarda her iki takımda karşılıklı top kayıpları yapıyor.

25' Karşılaşmada ilk 25 dakika içinde Fenerbahçe'nin 4 şutu bulunurken, Galatasaray henüz rakip kaleye şut çekemedi.

25' Galatasaray hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

24' Djiku oyun alanını terk etti. Galatasaray serbest vuruşla oyuna yeniden başladı.

23' Fenerbahçeli oyuncuların itirazları sürüyor.

23' Hızlı çıkmak isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira orta alanda Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Ganalı oyuncuya iki sartı kartını gösterek kırmızı kartını çıkardı.

22' KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Alexander Djiku ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

21' UZAKTAN DENEDİ! Kerem Demirbay'ın kısa düşen pasında araya giren Fred orta sahadan kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

20' KAÇTI! Ceza sahası içi sağ çaprazında topu alan Sebastian Szymanski kaleye vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.

16' DOKUNAMADI! Szymanski'nin pasında Mert Hakan'ın bekletmeden ortaladı. Michy Batshuayi topa dokunamadı.

15' Köhn'ün koşu gösteren Barış Alper Yılmaz'a pasında Çağlar Söyüncü'nün araya girip uzaklaştırdığı top son olarak Barış Alper'e çarparak auta gitti.

14' İlk 13 dakika içerisinde her iki takımda da şu ana dek ikişer oyuncu sarı kart gördü.

13' Pozisyonun ardından yaşanan tartışmada Arda Kardeşler, Osayi ve Barış Alper Yılmaz'a da sarı kart gösterdi.

11' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Szymanski'ye yaptığı harekete hakem Arda Kardeşler faul düdüğü çaldı.

10' Hakim Ziyech'in savunma arkasına koşu gösteren Torreira'ya pasına Djiku müdahale etti.

9' Tadic'in pasında sol kanattan topu sürükleyen Ferdi, ortadaki Michy Batshuayi'yi düşündü ancak istediği gibi orta açamadı. Kale vuruşu Galatasaray'ın.

8' Karşılaşma oldukça sert başladı. Sık sık iki takım lehine de faul düdükleri çalınıyor.

7' Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde Torreira ön direkte topu uzaklaştırdı.

6' Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Derrick Köhn'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.

5' Maçta ilk kart Galatasaray'a. Ev sahibi ekipte Mertens, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

4' Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz orta alanda aldığı topla hızlı ceza sahası içine girmek istedi ancak Jayden Oosterwolde top ve rakibinin arasına girerek topu aldı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.