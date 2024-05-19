FENERBAHÇE TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir?

Türkiye'nin en köklü başarılı takımları '4 Büyükler' arasında yer alan Fenerbahçe, 1907 yılından bu yana futbol camiasının öne çıkan spor kulüplerinden. Çok sayıda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'nin tarihçesi merak ediliyor. FENERBAHÇE TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? İşte tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE NE ZAMAN KURULDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulan köklü bir spor kulübüdür. Türkiye'nin en eski ve en başarılı spor kulüplerinden biri olarak bilinir.

İşte Fenerbahçe'nin tarihçesi:

Fenerbahçe, 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner tarafından İstanbul'un Kadıköy semtinde kuruldu. Kulübün ilk renkleri sarı-beyazdı, ancak daha sonra sarı-lacivert olarak değiştirildi. İlk yıllarında futbol dışında çeşitli spor dallarında da faaliyet göstermeye başladı.

İLK LİG BAŞARILARI (1923-1959)

Cumhuriyetin ilanından sonra, Fenerbahçe İstanbul Ligi'nde büyük başarılar elde etti. 1923-24 sezonunda ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu kazandı. 1932'de Fenerbahçe Stadı'nın açılması, kulüp için büyük bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde Türk futbolunun en güçlü takımlarından biri haline geldi.

PROFESYONEL FUTBOLUN BAŞLAMASI VE SÜPER LİG (1959 - GÜNÜMÜZ)

1959 yılında Türkiye'de profesyonel futbol ligleri kuruldu ve Milli Lig (günümüzdeki Süper Lig) oluşturuldu. Fenerbahçe, bu ligdeki ilk şampiyonluğunu aynı yıl kazandı. Kulüp, 1960'lar ve 1970'lerde yerel ve ulusal düzeyde birçok başarı elde etti. 1980'lerde ve 1990'larda da ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı.

2000'li yıllarda Fenerbahçe, uluslararası arenada da önemli başarılar elde etmeye başladı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi. 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE'NİN DİĞER BRANŞLARDAKİ BAŞARILARI

Fenerbahçe, futbol dışında basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, kürek, boks ve masa tenisi gibi birçok branşta da faaliyet göstermektedir. Fenerbahçe Basketbol Takımı, 2017 yılında EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe, geniş ve tutkulu bir taraftar kitlesine sahiptir. "Fenerbahçe Cumhuriyeti" olarak anılan bu taraftar grubu, kulübün en büyük destekçilerindendir. Kulüp, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli etkinliklerle de topluma katkıda bulunmaktadır.

FENERBAHÇE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

İşte Fenerbahçe'nin kazandığı Süper Lig şampiyonlukları:

Süper Lig Şampiyonlukları

Fenerbahçe, Süper Lig'de toplam 28 kez şampiyon olmuştur. Şampiyon oldukları yıllar şunlardır:

1959

1960-61

1963-64

1964-65

1967-68

1969-70

1973-74

1974-75

1977-78

1982-83

1984-85

1988-89

1995-96

2000-01

2003-04

2004-05

2006-07

2010-11

2013-

Türkiye Kupası Şampiyonlukları

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı toplamda 6 kez kazanmıştır:

1967-68

1973-74

1978-79

1982-83

2011-12

2012-13

Türkiye Süper Kupa Şampiyonlukları

Fenerbahçe, Türkiye Süper Kupa'yı 9 kez kazanmıştır:

1968

1973

1975

1984

1985

1990

1992

2007

2014

FENERBAHÇE'NİN İLK BAŞKANI KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk başkanı Ziya Songülen'dir. Ziya Songülen, kulübün kurucularından biridir ve 1907 yılında kurulan Fenerbahçe'nin ilk başkanı olarak görev yapmıştır. Ziya Songülen, Ayetullah Bey ve Necip Okaner ile birlikte Fenerbahçe'nin kuruluşunda önemli rol oynamış ve kulübün ilk yıllarında liderlik yapmıştır.