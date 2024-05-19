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Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti?

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti. Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti merak ediliyordu. İşte kavgada ismi geçen futbolcular...

Galatasaray Fenerbahçe maçında kavga mı çıktı? Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti. Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti merak ediliyordu. İşte kavgada ismi geçen futbolcular ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KAVGA ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile sarı-kırmızılı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı arasında sürtüşme yaşandı. İki takımın idarecileri araya girdi ve gerginlik yatıştırıldı.

İşte o anlar;

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti?

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti?

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Fenerbahçe Kavga Gündem Spor Haberler

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