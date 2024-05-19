Galatasaray Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray Fenerbahçe maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maç özeti haberimizde!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ

Galatasaray Fenerbahçe maç özetini maçın ardından Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 19 Mayıs 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak Bein Sports 1'den yayınlandı.